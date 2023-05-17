Уникальный дом для пожилых людей появится в Тульской области

Уникальный дом для пожилых людей «Забота» с библиотекой, комнатой психологической разгрузки и парикмахерской появится в деревне Красивка в Тульской области. Он разместится на площади порядка 20 тыс. кв м и станет самым большим во всем центральном федеральном округе, сообщает корреспондент «Известий» Анна Воропай, посетившая масштабный объект.

Подобных домов для пожилых в Туле еще не строили. Это целый жилой квартал для пожилых людей, сейчас там достраивают первое здание.

«Это у нас медицинский блок», — показывает заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Она пояснила, что здесь можно будет за день обойти всех врачей, заняться лечебной физкультурой, посетить комнату психологической разгрузки и даже сделать маникюр.

В жилом блоке есть туалет, ванна с поручнями. Каждая комната рассчитана на четырех человек. И у каждой кровати — кнопка вызова медперсонала. Для маломобильных пенсионеров предусмотрены проемы, необходимые для проезда на колясках, и уклоны.

Для того, чтобы пожилые могли с пользой провести время, для них будут работать актовый зал с возможностью просмотра кинофильмов и библиотека.

В 2018 году, когда задумывали проект, организаторы поехали перенимать опыт Израиля и Германии. Так под Тулой появились самые передовые методы ухода за пожилыми. Всего тульский дом для пожилых рассчитан на 240 проживающих. В дальнейшем такие подходы к уходу и реабилитации будут тиражироваться по всей стране.

Строительство идет в рамках нацпроекта «Демография». Сдать объект планируют в октябре 2023 года. Первых постояльцев он примет уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что дом престарелых построят в Поворинском районе Воронежской области. Стационар будет рассчитан на 100 человек. В здании будут прачечная, сенсорная комната, место для родных и близких постояльцев, а также зрительный зал со сценой для проведения праздников.