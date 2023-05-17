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CNN: ЗРК Patriot в Киеве после российского ракетного удара практически не пострадал

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В результате атаки гиперзвуковой ракетой «Кинжал» зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве получил «минимальные» повреждения. Об этом телеканал CNN сообщил в среду, 17 мая, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Собеседник рассказал, что Patriot функционирует. Один из главных элементов — радиолокационный компонент не был поврежден. Отмечается, что систему необходимо будет вывозить для ремонта.

По словам собеседника CNN, для оценки состояния зенитно-ракетного комплекса отправили инспектора из США.

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Ранее в этот день официальный представитель военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что Patriot сохраняет все свои рабочие функции. Однако он отказался раскрыть подробную информацию о возможных повреждениях ЗРК.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ночью в тот день российские войска нанесли мощный удар по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В министерстве добавили, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве поражен американский комплекс Patriot.

Тогда в Сети появились кадры уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса. На кадрах видно, как система совершает около 30 пусков за минуту, поражая цель.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования являются новейшим видом стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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