Проливные дожди стали причиной затопления хорватского города Обровац

Улицы хорватского города Обровац затопило, сообщило видеоагентство Ruptly. Из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Зрманя, передает телеканал «Известия». Он достиг своего исторического максимума — 302 см. В пределах жилых кварталов некоторые горожане перемещаются на лодках. Власти укрепили береговую линию мешками с песком. Предполагается, что это защитит Обровац от дальнейшего повышения уровня воды. Спасатели тем временем продолжают откачивать ее с улиц города.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.