МККК назвал необходимым экспорт российского зерна по всему миру

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о необходимости приложить усилия, чтобы Россия и Украина могли экспортировать свое зерно по всему миру. Об этом говорится 17 мая в заявлении главы организации Мирьяны Сполярич.

«Крайне важно, чтобы были приложены все усилия для достижения соглашений, которые позволят экспортировать зерно из России и Украины, на которое полагаются миллионы людей во всем мире», — отмечается в документе.

По данным главы МККК, за прошедший год цены на сырьевые товары выросли в ряде стран почти в два раза. Так, на 99% цены на продовольствие выросли в Южном Судане, на 88% — в Сирии, на 80% — в Судане, на 62% — в Эфиопии и на 54% — в Мьянме.

Сполярич добавила, что продление зерновой сделки стало «спасательным кругом для семей во всем мире», которые борются с инфляцией и финансовой нестабильностью.

Ранее в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал продление зерновой сделки, но указал на проблемы в ее реализации. Он подчеркнул, что остается ряд нерешенных вопросов, их обсуждение продолжат представители РФ, Украины , Турции и ООН.

О продлении зерновой сделки ранее в этот день сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, она будет выгодной для всех участвующих в ней стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление действия соглашения и подчеркнула, что этим предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя добавил, что Москва дала согласие на продление зерновой сделки, так как рассчитывает на решение проблем с российской частью договоренностей.

Россия в середине марта продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Одновременно делегация из Киева подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.