Жизнь замечательной: почему провалился док об Анне Николь Смит

Долгожданный документальный фильм Netflix «Анна Николь Смит: Вы не знаете меня» разгромлен критикой и первыми зрителями. Основная претензия: от рассказа о звезде и секс-символе, которую часто сравнивают с Мэрилин Монро, ожидали глубины и новизны, а получили вуайеристские байки и сплетни о том, что и так всем давно известно. «Известия» анализируют проблемы фильма.

Новый пересказ трагедии

Режиссером картины выступила Урсула Макфарлейн. Ее предыдущий документальный фильм «Быть Харви Вайнштейном» , рассказывающий о скандале вокруг голливудского продюсера, критики и зрители приняли хорошо. Но новая работа, вышедшая на Netflix, не оправдала ожиданий.

Фильм Макфарлейн рассказывает историю жизни Анны Николь Смит (настоящее имя — Вики Линн Хоган) начиная со школьных годов, первой работы в фастфуде, неудавшемся браке и попытке заработать стриптизом на собственный дом. Картина подробно следует по ключевым и поворотным моментам биографии: встреча с мужем-миллиардером в стрип-клубе, фотосессия для журнала Playboy, приглашение поучаствовать в рекламе одежды от Guess, съемки в кино, судебные тяжбы и скандалы из-за зависимости от наркотических обезболивающих. Последнее стало причиной гибели Анны Николь и ее сына Дэниеля.

Фото: Getty Images/Laurence Cottrell Анна Николь Смит, 1993 год

Картина неоднократно проводит параллели между Смит и другой американской звездой — Мэрилин Монро. У обеих были яркая и местами скандальная карьера, сногсшибательная внешность, ушли они из жизни из-за передозировки, и в обеих есть какой-то тайный трагизм, заставляющий уже не первое поколение помнить этих див.

Во многом этот документальный фильм похож на расширенный пересказ статьи из Википедии, который чередуют с интервью с близкими, знакомыми, родственниками (родной и сводный братья) и коллегами Анны Николь, а также репортерами и папарацци . Они делятся своими воспоминаниями о звезде и пытаются рассказать, какой она была вне сцены. Она была то любящей матерью, то хитрой и манипулирующей другими моделью, стремящейся к популярности и богатству. Из эксклюзивного — разве что неопубликованные домашние видеоролики Анны Николь, а также короткое интервью с ее мамой. Так что недовольство критиков и первых зрителей из-за отсутствия глубины и новых фактов вполне обоснованно.

В фильме рассказали о почти всех ключевых, но слишком общеизвестных моментах жизни модели и почти не затронули ее взаимоотношения с мамой (Вирджи), которую Анна Николь обвиняла в побоях и жестокости . В доке показывают неопубликованное интервью с Вирджи, в котором та рассказывает о лжи дочери. По ее словам, Анна Николь врала о прошлом, чтобы зарабатывать больше денег, потому что грустные истории приносили больше прибыли. Она также добавила, что Анну Николь не волновало мнение окружающих до тех пор, пока она получала деньги.

Билборд с Анной Николь Смит, рекламирующий марку одежды Guess в Лос-Анджелесе, Калифорния, 1993 год Фото: Getty Images/Paul Harris

В фильме полностью проигнорировали жизнь дочки Анны Николь — Дэннилин Хоуп Биркхед-Маршалл. Может быть, это сделали из уважения и нежелания беспокоить шестнадцатилетнюю девушку. Тем более что в день выхода фильма она и ее биологический отец удалили все фотографии из общего аккаунта в соцсетях, оставив только одну публикацию с подписью: «Ждем, пока пройдут волны, потом вернемся».

Нравится — не нравится

Критики встретили фильм холодно. На момент написания статьи оценка на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes держится на уровне 36%. Зрительский балл повыше, но впечатляющим его назвать тоже нельзя — 54%. На IMDb рейтинг тоже не самый высокий — 6,5 из 10 (на основе более 200 оценок).

Кэди Лэнг из Time негативно оценила фильм, назвав его «вуайеристской поучительной историей».

Фото: Getty Images/Ron Galella, Ltd. Анна Николь Смит на вечеринке журнала Playboy, 1993 год

— Такое сосредоточение внимания на скандальных элементах ее взлета и падения сводит имя Анны Николь к заголовкам и стереотипам, которые зрители уже ассоциируют с ней , — объяснила Лэнг свою позицию. — Она была красива, известна и имела много недостатков, но в то же время она была человеком.

Кинокритик Variety Кортни Ховард отметила, что фильм просто пересказывает уже известные события с небольшим количеством новой информации, а местами авторы противоречат сами себе.

— С одной стороны, фильм критикует жуткое увлечение СМИ жизнью Анны Николь, но с другой — прославляет это. Из-за такого противоречия Николь Смит продолжает оставаться такой же загадочной, как и прежде. Маловероятно, что фильм принесет утешение людям, которые ее знали и любили , — объяснила Кортни Ховард в своей рецензии.

Анна Николь Смит, 2004 год Фото: Getty Images/Bowers

Но не все рецензенты из ведущих западных изданий считают новинку неудачной. Например, кинокритик Крис Вогнар из Rolling Stone считает, что картина показала Анну Николь Смит расчетливой и умной девушкой.

— Фильм — визуально привлекательный портрет, на котором Смит изображена не просто маленькой и потерянной девочкой. Несмотря на мощные саморазрушительные порывы, она почти всегда знала, что делает, — написал Крис.

Энджи Хан из The Hollywood Reporter стала одной из немногих, кто доволен картиной.

Анна Николь Смит покидает здание суда после рассмотрения дела о наследстве ее умершего супруга Джеймса Ховарда Маршалла II, 1995 год Фото: Getty Images/Gregory Smith

— «Вы не знаете меня» пытается развеять мифы, окружающие Анну Николь Смит, и показать живую и настоящую женщину из плоти и крови под ними. Получилась убедительная история общеамериканской трагедии , — отметила она.

Кинокритик Питер Брэдшоу из The Guardian тоже положительно оценил документальный фильм, отметив, что это неплохой пересказ событий. Однако он добавил, что авторам стоило сделать больший акцент на отношениях Анны Николь Смит с мужем миллиардером Джеймсом Ховардом Маршаллом II.

Не первая и не последняя