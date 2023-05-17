Ветслужба опровергла данные о выплате 100 рублей за изъятую птицу в Удмуртии

В главном управлении ветеринарии по Удмуртии назвали фейком информацию о том, что фермерам заплатили всего 100 рублей за изъятую на фоне распространения птичьего гриппа птицу и продукцию птицеводства. Такие данные распространяются в местном интернет-пространстве.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на ведомство, размер компенсации ущерба от изъятия домашней птицы у собственников устанавливается в соответствии с государственными ценами. Если они не установлены, размер ущерба определяется рыночной стоимостью птиц и продукции.

Уточняется, что за взрослую курицу-несушку можно получить 375 рублей, за утку — 1,5 тыс. рублей, гуся — 2 тыс. рублей. За товарное яйцо компенсируют 7,7 рублей за штуку.

Очаги птичьего гриппа фиксируются в Удмуртии с 5 мая. Заболевание распространяется среди диких чаек. Вирус подтвердился в Глазове, части Глазовского района, в Ижевске, поселке Кез и в деревне Большой Селег Красногорского района.

Udm-info.ru со ссылкой на главное управление ветеринарии по республике пишет, что в Можгинском районе птичий грипп не подтвердился. Пробы были взяты после падежа домашней птицы в личных подсобных хозяйствах в Можге и деревне Нижний Вишур Можгинского района.

Начальник ведомства Раман Габдрахманов ранее сказал, что что республика столкнулась с невиданной доселе вспышкой птичьего гриппа. Высокая угроза попадание вируса на птицефабрики по-прежнему сохраняется.