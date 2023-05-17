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«Яндекс Такси» будет дополнительно уточнять адрес в Москве из-за сбоя геопозиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сбои в определении геопозиции в Москве могут затруднять работу сервисов «Яндекс Такси», «Яндекс Драйв» и «Яндекс Самокаты». В связи с этим «Яндекс Такси» будет дополнительно предлагать пассажирам проверить адрес начала поездки. Об этом рассказали 17 мая в компании.

«Из-за сбоев у некоторых пользователей такси может некорректно отображаться точка посадки. Поэтому теперь мы дополнительно предлагаем проверить адрес, с которого начинается поездка. <…> Мы получаем и обрабатываем все обращения в службу поддержки от пользователей и водителей», — приводит сообщение «РИА Новости».

В «Яндексе» обратили внимание на то, что сбои в определении геопозиции сказываются на работе всех сервисов и устройств, связанных с навигацией, — от картографических приложений до фитнес-браслетов. Сложности не относятся к инфраструктуре самих интернет-сервисов: мобильные приложения получают уже готовую ошибочную координату от устройства, на которое они установлены.

«Мы используем все доступные нам способы, чтобы минимизировать эффект от некорректного определения геопозиции в сервисах», — заявил «Яндекс».

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Сбой в «Яндекс Карты» произошел также 27 марта. Сервис временно не отображал движение общественного транспорта.

9 марта пользователи массово пожаловались на сбой в работе сервисов по заказу такси от «Яндекс» и Uber. Неполадки наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

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