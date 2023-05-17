Инновационную школу с крышей из стекла построят в Омске

На Левобережье Омска построят инновационную крышу. Образовательное учреждение планируют возвести в жилом районе «Кварталы Драверта».

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на региональное министерство строительства, подобную школу построили в Новосибирске, а теперь ее аналог появится в Омске.

По словам руководителя проекта общеобразовательной школы Романа Смирнова, опыт строительства школы можно перенимать, а проект использовать как типовой. Можно оснащать здание современным оборудованием и при этом не терять качества.

Все классы сделают кроссфункциональными, чтобы проводить в них уроки по разным предметам. Будут использоваться только одиночные парты, чтобы формировать различные рабочие группы для обсуждения и дискуссий.

Одной из особенностей школы станет стеклянная крыша-купол. Вместо традиционного актового зала в школе сделают атриум с деревянной лестницей-трибуной. К проектированию школы привлекались эксперты центра разработки образовательных систем «Умная школа».