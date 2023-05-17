Генсек ООН отметил проблемы в реализации зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал продление зерновой сделки, но указал на проблемы в ее реализации. Об этом он заявил 17 мая.

«Я приветствую это решение. Продление — это хорошая новость для всего мира. Нерешенные вопросы остаются», — сказал он журналистам.

Генсек ООН подчеркнул, что представители РФ, Украины, Турции и ООН продолжат их обсуждение.

Гутерриш также добавил, что надеется на обеспечение выполнения второй части соглашения, которое касается экспорта продовольствия из РФ и удобрений, включая аммиачные.

«Я надеюсь, что мы достигнем всеобъемлющей договоренности по улучшению, расширению и продлению инициативы, как я предложил в недавнем письме президентам трех стран», — заключил он.

Ранее в этот день о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, она будет выгодной для всех участвующих в ней стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление действия соглашения и подчеркнула, что этим предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Как объяснил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Москва дала согласие на продление зерновой сделки, так как рассчитывает на решение проблем с российской частью договоренностей.

Россия в середине марта продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Одновременно делегация из Киева подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.