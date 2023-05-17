Более 7 млн рублей потратят в Омской области на изучение древностей
Министерство культуры Омской области выбрало подрядную организацию, которая займется обследованием археологических памятников. Победитель аукциона стал известен сегодня, 17 мая.
Как уточняет ИА «Город55», в торгах участвовала только одна компания, которую в итоге и признали победителем. Контракт заключен с ООО «Научно-производственный центр «Архео», руководит которым Максим Грачев. Начальную цену компания снизила лишь на 100 рублей. Таким образом, за работу она получит 7 382 443 рублей.
По контракту подрядчик должен самостоятельно определить 146 объектов культурного наследия на территории Знаменского, Калачинского, Омского, Кормиловского, Саргатского, Муромцевского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.
Научно-производственный центр должен разработать для археологических памятников проекты, определить границы территорий объектов и обследовать их техническое состояние.
Ранее в Омске отреставрировали объект культурного наследия «Дом купца Липатникова». Реставрационные работы в здании на улице Гагарина продлились три года. Всего в ремонт дома было вложено 25 млн рублей.