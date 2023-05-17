С банковских счетов Инстасамки сняли ограничения

С банковских счетов рэп-исполнительницы и блогера Инстасамки (Дарьи Зотеевой) сняты ограничения. Об этом свидетельствуют в среду, 17 мая, данные СПАРК.

Согласно информации портала, сейчас нет действующий решений о заблокированных счетах блогера.

Ранее, 5 мая, стало известно, что Федеральная налоговая служба вынесла решение о приостановлении всех операций по банковским счетам Инстасамки. Исполнительницу подозревали в неуплате налогов и отмывании денег, девушка попала в черный список инфоцыган.

Правоохранители продолжают проверять блогеров на неуплату налогов и отмывание денег. Так, 2 мая ФНС приостановила операции предприятий Оксаны Самойловой. Ранее уголовные дела завели на Елену Блиновскую и блогера Лерчек. Кроме того, вопросы у налоговой возникли и к Александре Митрошиной.