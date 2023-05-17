Более 30 человек погибли при нападении боевиков на деревню в Нигерии
Более 30 человек погибли во время нападения боевиков на деревню Танкнале в Нигерии. Об этом 17 мая сообщил портал RipplesNigeria.
Инцидент произошел вечером 16 мая. Группа боевиков, вооруженных огнестрельным оружием, вторглась в деревню и открыла огонь.
На место происшествия были направлены отряды полиции, которым удалось вытеснить нападавших из населенного пункта, они сбежали. Поимкой боевиков занимаются правоохранители.
Ранее, 13 мая, не менее 33 человек погибли в результате вооруженного нападения в Буркина-Фасо. Боевики напали на мирных жителей деревни Юлу на северо-западе страны.