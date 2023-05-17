Один человек погиб и один пострадал при пожаре в доме в Пензенской области
В Лопатинском районе Пензенской области в результате пожара в частном доме погиб пенсионер, еще один человек пострадал. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел 16 мая на улице Центральной в селе Бузовлево. Огонь уничтожил срубовый дом и сарай во дворе.
В результате погиб 75-летний мужчина. Ожоги получила 64-летняя женщина, сейчас она находится в больнице.
В тушении были задействованы восемь человек и шесть единиц техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В ночь на 15 мая пожар случился в частном доме в Тулуне (Иркутская область), погибла супружеская пара. Четырем детям удалось эвакуироваться из горящего здания.