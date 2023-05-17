Военкор «Известий» показал работу российских артиллеристов

Корреспондент «Известий» Родион Северьянов 17 мая показал работу российских артиллеристов.

Бойцы РФ выжидают 30-секундный интервал, чтобы более точно положить мину в цель, пояснил военкор.

«Шесть мин ушли в цель. Прозвучала команда «Орудие замаскировать, в укрытие». Сидим выжидаем. Украинские боевики, вполне возможно, могут ответить», — спрогнозировал Северьянов.

Чуть позже журналист указал на звук прилета — украинская артиллерия отвечает на шесть выпущенных мин.

«Бьют [ВСУ], как парни говорят, наобум. То есть цель они толком не знают и приблизительно в этом направлении стараются хоть что-то поразить», — подчеркнул военный корреспондент.

Ранее в этот день Министерство обороны России показало кадры ликвидации самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее нашли благодаря беспилотнику, после чего уничтожили с использованием высокоточного барражирующего боеприпаса.

На записи видно наведение огня на цель и точный выстрел российских военных по гаубице, после чего раздается взрыв.

Представитель МО России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сказал, что в ночь на 17 мая ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов украинских войск, который был оборудован на территории судоремонтного предприятия в Николаеве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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