Захарова заявила, что власти Индонезии не принимали решений об ограничении числа туристов на Бали

Захарова заявила, что власти Индонезии не принимали решений об ограничении числа туристов на Бали

2023-05-17 18:45:02

2023-05-17 18:45:02

2023-05-17 18:45:02

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru