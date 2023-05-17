На нижегородцев подали в суд за отказ переселяться из аварийного жилья

Мэрия Нижнего Новгорода пожаловалась в суд на жителей многоэтажного дома, признанного аварийным. Всего в суд было подано пять исков. Городская администрация требует от жителей выехать из старого жилого фонда.

Как пишет ИА «НьюсНН» со ссылкой на пресс-службу Сормовского районного суда, речь идет о доме, расположенном в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В 2020 году его признали аварийным. Жить там опасно.

Владельцы квартир получили оповещающие письма о том, что они должны покинуть здание и отправиться в маневренный фонд. Однако ответа от них в администрации так и не получили. После этого мэрия обратилась в суд, но тот иски отклонил.

Ранее сообщалось о сносе в Нижнем Новгороде трех аварийных домов № 1, № 2 и № 3 на улице Циолковского. Их жители получили новое жилье или деньги на его покупку. Здания отсоединили от коммуникаций.