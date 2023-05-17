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Депутат рассказал о законопроекте для российских виноделов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В первом чтении Госдума (ГД) приняла законопроект, который расширяет поддержку российских виноделов и уточняет полномочия Минсельхоза по регулированию производства вина. Депутат ГД Константин Бахарев в среду, 17 мая, подробнее рассказал о поправках.

«За несколько лет отрасль сделала несколько шагов вперед, и сегодня уже российское вино — это не нишевый, это массовый продукт, который активно теснит импорт на магазинных полках», — сообщил он в беседе с «Известиями».

Бахарев сказал, что в настоящее время растет привлекательность этой сферы и доверие покупателей к отечественной продукции.

Кроме того, депутат ГД уточнил, что Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала производителям первые марки «Вино России». По его словам, такой продукт гарантирует качество, он сделан из отечественного винограда при соблюдении всех технологических регламентов.

Так, предполагается, что с 1 марта 2024 года в обязательном порядке на этикетку и контрэтикетку винодельческой продукции будет наноситься информация и о производителе такой продукции.

По его словам, законопроект предлагает ввести понятие «закладка виноградных насаждений», благодаря которому будет составлен паспорт насаждений.

Бахарев добавил, что местонахождение виноградников будет определяться с помощью системы ГЛОНАСС. Так, адрес насаждений зафиксируется в графической форме с указанием координат и границ. Данные будет возможно отправить в реестр Минсельхоза и Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов.

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Законопроект о виноградарстве и виноделии в Госдуму внесла группа депутатов в октябре 2019 года. Инициатива направлена на повышение качества продукции виноделия, производство и оборот которой осуществляется в РФ, повышение ее конкурентоспособности, увеличение количества российских субъектов виноградарства и виноделия.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, прошлый законопроект не решал вопросы защиты отрасли, отечественного производителя, вопросы формирования отрасли. Он также отметил, что ряд решений в этой отрасли уже был принят: была снижена ставка налога на добавленную стоимость с 20 до 10% в отношении производителей винограда.

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