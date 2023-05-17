Резкое похолодание и снегопад прогнозируют в Мурманской области

Синоптики прогнозируют резкое похолодание и обильные осадки в Мурманской области в ближайшие дни. Погодные условия изменятся из-за циклона, который смещается через Кольский полуостров.

В ночь на 18 мая дождь ожидается в Мурманске, Печенгском округе и Кольском районе. Утром температура воздуха опустится до +3 градусов. В течение суток ожидается сильный ветер, температура не превысит +13 градусов. В районе Титовского перевала вероятны обильные снегопады. Об этом пишет ИА «Би-порт».

19 мая температура воздуха ночью составит –2... +3 градуса, днем ожидается около +11 градусов. Упрдор «Кола» рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок.

Ранее синоптики предупредили о вероятном паводке в Краснодарском крае. Повышение уровня воды в реках обусловлено обильными осадками.