Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Самолет Piper PA-28 рухнул на землю в Коми из-за проводов
Политика
В Совфеде заявили о нежелании Запада жертвовать истребителями F-16 ради Украины
Мир
Захарова назвала последствия для стран Центральной Азии при разрыве связей с РФ
Мир
В Нидерландах заявили о неготовности принять решение о поставках Украине F-16
Экономика
Аналитик объяснил сложную обстановку в мировой экономике в 2023 году
Мир
Небензя назвал русофобией слова главы ГУР Украины об «убийстве россиян»
Мир
МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за ареста журналистов в Германии
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии решений Индонезии по вводу квоты для туристов
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о раненном подростке в результате обстрелов города
Мир
Москва раскритиковала правила допуска тяжелоатлетов РФ к международным турнирам
Мир
Бельгия заявила о невозможности передать Украине F-16
Мир
Полиция Пакистана окружила дом экс-премьера страны Хана
Мир
Байден намерен договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга

МИД Финляндии заявил о заморозке Россией банковских счетов диппредставительств страны

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило о блокировке банковских счетов дипломатических представительств страны в России. Об этом 17 мая сообщило издание Helsingin Sanomat.

«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы», — говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства.

В МИД Финляндии указали, что ситуация расследуется.

Отмечается, что помимо финского посольства в Москве в Санкт-Петербурге работает генеральное консульство страны.

Немного за 30: Финляндия официально стала членом НАТО
Что это значит для безопасности России и как на расширение альянса ответит Москва

При этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не закроет дипмиссии республики в РФ. Обработка денежных потоков будет трудоемкой, подчеркнул он.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила введение ограничений на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в России. По ее словам, это решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия в отношении российских учреждений в этой стране.

В посольстве РФ в Хельсинки также заявили, что ограничение банковского обслуживания финских диппредставительств в РФ стало ответной мерой на действия финского руководства.

Так, с осени прошлого года посольство РФ может пользоваться услугами только одного банка — «Нордеа». При этом перевод любых средств на счет дипмиссии сопровождается длительным рассмотрением разрешения, за которое взимается «фактически запретительная» комиссия в €5 тыс.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023