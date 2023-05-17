МИД Финляндии заявил о заморозке Россией банковских счетов диппредставительств страны

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило о блокировке банковских счетов дипломатических представительств страны в России. Об этом 17 мая сообщило издание Helsingin Sanomat.

«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы», — говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства.

В МИД Финляндии указали, что ситуация расследуется.

Отмечается, что помимо финского посольства в Москве в Санкт-Петербурге работает генеральное консульство страны.

При этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не закроет дипмиссии республики в РФ. Обработка денежных потоков будет трудоемкой, подчеркнул он.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила введение ограничений на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в России. По ее словам, это решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия в отношении российских учреждений в этой стране.

В посольстве РФ в Хельсинки также заявили, что ограничение банковского обслуживания финских диппредставительств в РФ стало ответной мерой на действия финского руководства.

Так, с осени прошлого года посольство РФ может пользоваться услугами только одного банка — «Нордеа». При этом перевод любых средств на счет дипмиссии сопровождается длительным рассмотрением разрешения, за которое взимается «фактически запретительная» комиссия в €5 тыс.