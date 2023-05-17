Робота использовали при лечении ожирения пациентки в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону впервые использовали робота для лечения пациентки с ожирением. Речь идет о роботической системе Ds Vinci.

Как пишет RostovGazeta со ссылкой на региональное правительство, операцию провели в ростовском КДЦ «Здоровье». 24-летней пациентке с индексом массы тела 41 провели резекцию желудка. Операция прошла под руководством главврача центра Игоря Абояна.

По словам девушки, консервативные методы лечения и избавления от лишнего веса ей не помогали, тогда врачи провели комплексное обследование и посоветовали пройти операцию с использованием робота.

Девушку уже выписали их больницы, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее, 17 мая, диетолог Гузель Евстигнеева сообщила о вреде для здоровья быстрых перекусов. По ее словам, они способствуют набору лишнего веса. При каждом перекусе человек набирает дополнительные калории.