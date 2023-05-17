В России началось серийное производство авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик»

Российские военные специалисты приступили к серийному выпуску новейшей авиаракеты «Бронебойщик», которая отличается повышенной мощностью. Об этом 17 мая сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Кочкин на международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2023 в Минске.

Он отметил, что ракета «Бронебойщик» уже принята на вооружение, на нее поступили первые заказы.

«В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне специальной военной операции [РФ по защите Донбасса]», — цитирует Кочкина «РИА Новости».

По замыслу конструкторов, «Бронебойщик» будет использоваться на самолетах типа Су-25, военных вертолетах серии Ми-8 и другой авиатехнике, которая оснащена пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Новинка дополнит семейство снарядов С-8 калибра 80 мм.

Известно, что боевая часть новой ракеты по своей мощности превосходит уже существующие образцы в пять-шесть раз. Она способна пробивать существенные преграды и поражать противника в фортификационных сооружениях. Девятикилограммовая боеголовка несет около 2,5 кг взрывчатого вещества, а также оснащена контактным взрывателем.

Государственные испытания ракеты были завершены в 2019 году.

Ранее, 5 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу в Южном военном округе (ЮВО) проинспектировал готовность военной техники и вооружения, которая направляется в подразделения ВС РФ в районы проведения спецоперации. Замминистра обороны РФ Алексей Кузьменков представил главе Минобороны новые партии современных танков, боевых бронированных машин, спецтехники и автотранспорта для снабжения группировок армии РФ.

Накануне, 4 мая, сообщалось, что российское оборонное предприятие «Курганмашзавод», входящее в холдинг «Высокоточные комплексы» («Ростех»), в несколько раз нарастило производство боевых машин пехоты БМП-3, а также значительно увеличило свои ремонтные мощности на фоне спецоперации.

До этого, 30 марта, «Курганмашзавод» сообщил о готовности к выпуску модернизированной самоходной противотанковой пушки (СПТП) 2С25М. Отмечалось, что СПТП 2С25М рекомендована к принятию на вооружение российской армии. Она успешно выдержала государственные испытания.