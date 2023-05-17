Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года
Мир
В Великобритании заявили об отсутствии планов передавать Украине истребители
Экономика
Эксперт оценил угрозы в ЕС в отношении Индии из-за российской нефти
Общество
В Минобрнауки назвали самые востребованные у абитуриентов в РФ направления
Политика
В МИД РФ подтвердили заморозку счетов посольства Финляндии в России
Авто
Путин поручил до 15 июня разработать концепцию развития автотуризма
Мир
Москва призвала Кишинев уважать выбор гагаузцев
Мир
Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать развитие КНР и Индии
Мир
Посольство РФ объяснило введение ограничений против финских дипмиссий
Мир
Москва раскритиковала правила допуска тяжелоатлетов РФ к международным турнирам
Мир
Бельгия заявила о невозможности передать Украине F-16
Мир
Полиция Пакистана окружила дом экс-премьера страны Хана
Мир
Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на два месяца
Сюжет:

Сообщение о выжившем под завалами в Турции мужчине оказалось фейком

An Nahar: новость о выжившем под завалами мужчине после землятресения в Турции оказалась фейком
0
Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новость о выжившем под завалами спустя три месяца после землетрясения в Турции мужчине оказалась фейком. Об этом в среду, 17 мая, сообщает ливанское издание An Nahar.

Днем ранее портал Akhbar.fouri написал, что сильно истощенный, но живой мужчина якобы извлечен спасателями из-под завалов спустя почти три месяца после землетрясения и передан медикам для наблюдения. Портал опубликовал фотографию с прикованным к постели мужчиной с язвами по всему телу. Именно она распространилась в соцсетях.

«Однако переданное изображение не имеет никакого отношения к разрушительному землетрясению в Турции 6 февраля», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что после того, как снимок получил широкое распространение, пользователи выяснили, что изображенного на фото мужчину зовут Ахмед Аль-Суси, он проживает в сирийской провинции Идлиб и страдает тяжелой формой псориаза.

Журналисты связались с двоюродным братом Ахмеда, который подтвердил информацию и рассказал, что сделал эту фотографию около семи лет назад. Он также пояснил, что язвы на теле его брата образовались в результате болезни, а не «трехмесячного пребывания под завалами».

По словам собеседника издания, Ахмеду каждые 45 дней нужно давать дозу лекарства от псориаза. Это стало возможным благодаря одному турку. И хотя его здоровье стало заметно лучше, годы болезни оставили свой след: Ахмед не может пошевелить пальцами и с трудом ходит на правой ноге.

Дрожь Земли: российские сейсмологи предсказывали трагедию в Турции
Почему к ним не прислушались и как долго будут продолжаться разрушительные толчки

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи сирийской границы. По данным на март, число погибших при землетрясении в Сирии превысило 5,8 тыс. человек. Всего в результате землетрясений пострадало более 400 тыс. жителей Сирии.

Известно, что из-под завалов удалось спасти 1,5 тыс. человек, в том числе через длительное время. Так, в феврале спасатели обнаружили живой и извлекли из-под завалов девушку спустя 248 часов после землетрясения. А спустя 25 дней из-под завалов извлекли живую собаку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023