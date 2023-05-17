Сообщение о выжившем под завалами в Турции мужчине оказалось фейком

Новость о выжившем под завалами спустя три месяца после землетрясения в Турции мужчине оказалась фейком. Об этом в среду, 17 мая, сообщает ливанское издание An Nahar.

Днем ранее портал Akhbar.fouri написал, что сильно истощенный, но живой мужчина якобы извлечен спасателями из-под завалов спустя почти три месяца после землетрясения и передан медикам для наблюдения. Портал опубликовал фотографию с прикованным к постели мужчиной с язвами по всему телу. Именно она распространилась в соцсетях.

«Однако переданное изображение не имеет никакого отношения к разрушительному землетрясению в Турции 6 февраля», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что после того, как снимок получил широкое распространение, пользователи выяснили, что изображенного на фото мужчину зовут Ахмед Аль-Суси, он проживает в сирийской провинции Идлиб и страдает тяжелой формой псориаза.

Журналисты связались с двоюродным братом Ахмеда, который подтвердил информацию и рассказал, что сделал эту фотографию около семи лет назад. Он также пояснил, что язвы на теле его брата образовались в результате болезни, а не «трехмесячного пребывания под завалами».

По словам собеседника издания, Ахмеду каждые 45 дней нужно давать дозу лекарства от псориаза. Это стало возможным благодаря одному турку. И хотя его здоровье стало заметно лучше, годы болезни оставили свой след: Ахмед не может пошевелить пальцами и с трудом ходит на правой ноге.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи сирийской границы. По данным на март, число погибших при землетрясении в Сирии превысило 5,8 тыс. человек. Всего в результате землетрясений пострадало более 400 тыс. жителей Сирии.

Известно, что из-под завалов удалось спасти 1,5 тыс. человек, в том числе через длительное время. Так, в феврале спасатели обнаружили живой и извлекли из-под завалов девушку спустя 248 часов после землетрясения. А спустя 25 дней из-под завалов извлекли живую собаку.