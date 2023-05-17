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Захарова предупредила об ответе Москвы на попытки ЦРУ вербовать россиян

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США вести агитационную и вербовочную деятельность в РФ не останутся без должного ответа российской стороны, предупредила 17 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа. Они знают, что за нами не заржавеет», — высказалась она в ходе брифинга.

Захарова обратила внимание на то, что такие шаги показывают уровень полета мысли США и являются индикатором резко возросшей активности на этом треке государства, являющегося недружественным.

«Запуск этого чудесного в кавычках ресурса — это ноу-хау шпионского ведомства США. Я много что про них читала, но такое я видела, мне кажется, только в кино. <…> Это смешно, это какой-то, знаете, цирк, цирковое представление — номер, сатирический или что-то из этого рода, я только так это могу прокомментировать», — сказала она.

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15 мая телеканал CNN указал на попытки ЦРУ вербовки россиян путем размещения пропагандистских видеороликов в мессенджере Telegram. Сотрудники разведслужбы создали канал и опубликовали видео на русском языке, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ. Управление подчеркнуло, что сейчас есть возможность «для того, чтобы русские приходили и доставляли информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты».

Телеканал также привел слова чиновника, который рассказал, что ЦРУ надеются, что россияне, имеющие доступ к ценной информации, свяжутся с ними.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 16 мая прокомментировал сведения о том, что ЦРУ предлагало россиянам передавать информацию. Он заявил, что российские спецслужбы мониторят действия ЦРУ.

Еще 23 ноября прошлого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление замглавы ЦРУ Дэвида Марлоу написала о планах ведомства вербовать граждан РФ, недовольных специальной военной операцией на Украине. Отмечалось, что ЦРУ «открыто к сотрудничеству» и «ищет по всему миру» россиян из этой категории.

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