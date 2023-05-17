В МИДе заявили о принятии мер при появлении угроз дальневосточным рубежам РФ

Россия будет незамедлительно реагировать в случае появления новых угроз безопасности для ее дальневосточных рубежей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 17 мая, на еженедельном брифинге.

«В случае появления подобных новых обстоятельств, способных создать угрозы безопасности дальневосточных рубежей Российской Федерации, будем незамедлительно <...> реагировать в соответствие с национальным законодательством», — сказала дипломат.

Таким образом Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси, выразившего обеспокоенность по поводу усиления военного сотрудничества между РФ и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Накануне телеканал Fox News сообщил о тревоге Хаяси по поводу сотрудничества России и Китая, поскольку, по его словам, оно несет в себе угрозу для миропорядка. Он также отметил, что действия КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и российская спецоперация в Донбассе тесно связаны.

Ранее, 10 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует переговоры с Японией по поводу открытия офиса в Токио.

В Москве, в свою очередь, раскритиковали планы НАТО по усилению сотрудничества с Токио. По словам Захаровой, намерение альянса открыть офис в японской столице является очередным свидетельством планов основательно закрепиться в АТР, чтобы «плодить натоцентричные форматы» антироссийской и антикитайской заряженности.

Наряду с этим 30 марта официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия КНР в дальнейшем намерена укреплять сотрудничество с Вооруженными силами (ВС) России. В том числе вместе с Российской армией поддерживать региональный мир и безопасность, защищать международную справедливость и правосудие, а также развивать взаимное доверие в военной сфере