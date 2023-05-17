В Перу 10 человек погибли после падения микроавтобуса в пропасть

В Перу микроавтобус упал в пропасть, погибли 10 человек, об этом сообщило агентство Andina. Известно, что в результате ДТП пострадали девять пассажиров. ЧП произошло в регионе Анкаш, причины пока неизвестны, передает телеканал «Известия». Полиция не исключает, что количество погибших может увеличиться.

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