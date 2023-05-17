Редкую птицу обнаружили в биозаказнике Оренбуржья

В Оренбургской области в биозаказнике «Светлинский» фотоловушка засняла редкую для этих мест птицу, кудрявого пеликана. Он занесен в Красную книгу.

Птица прилетела в Шалкаро-Жетыкольский озерный район, который считается крупнейшим местом отдыха пролетных птиц. Территория считается ключевой орнитологической международного масштаба.

В дирекции ООПТ региона 56orb.ru рассказали, что кудрявого пеликана долго не удавалось запечатлеть на камеру. Однако госинспекторы заказника, отследив перемещение птиц и удачно поставив фотоловушки, наконец смогли заснять этого экзотического гостя.

Увидеть редкую птицу вживую не получится, поскольку территория предназначена для сохранения, воспроизводства и восстановления объектов животного мира. Туристам там находиться запрещено.

Кудрявый пеликан занесен в Красную книгу со статусом «Уязвимый». Охота на него запрещена, отлов для питомников и зоопарков ограничен.