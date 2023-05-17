В Совфеде объяснили нежелание стран ЕС поставлять истребители Киеву

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в среду, 17 мая, рассказал «Известиям», почему страны Евросоюза (ЕС) отказываются поставлять истребители на Украину.



Ранее в этот день глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не располагает военной техникой и необходимыми возможностями для активного участия в коалиции по поставках истребителей Киеву. Польский президент Анджей Дуда также заметил, что Варшава передала Украине почти все свои истребители МиГ-29, но не готова отдавать истребители F-16, передает wPolityce. Аналогичное заявление сделал глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. Отказались от поставок F-16 также Франция и Бельгия.

«Мое личное мнение — [президент Украины Владимир] Зеленский боится, что ему прилетит по бункеру каким-нибудь глубинным оружием. Потому что он столько всего напакостил, что он понимает, что он добрых чувств не вызывает. В Москве точно. А где можно себя чувствовать более менее в безопасности? За рубежом. А чтобы это не воспринималось как трусливая игра в прятки, то придумываются какие-то легенды — что вот он собирает там оружие», — отметил Климов, комментируя визиты Зеленского в страны ЕС.

Политик подчеркнул, что ни для кого не является секретом, что если Украине выдается оружие, то происходит это только в том случае, если Вашингтон «дает отмашку».

«Если отмашки Вашингтона нет, то он может 365 дней в году колесить где угодно, ему даже рогатки никто не даст. Его политический вес близок к нулю», — считает сенатор.

Кроме того, Климов выразил мнение, что в тех случаях, когда политики в мире заявляют, что Зеленский не хочет подписывать мирный договор с Россией, это неправда.



«Ну как марионетка может чего-то хотеть или не хотеть, если у нее есть кукловод? Кукловоду выгодно, чтобы хоть кто-нибудь считал, что Зеленский — это некий центр принятия решений», — добавил он.

По мнению политика, Евросоюз и НАТО — такие же подчиненные США структуры, которые зависят от принимаемых в Вашингтоне решений.

16 мая глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что «оружейный тур» Зеленского показал готовность Запада, в частности Великобритании, участвовать в эскалации конфликта на Украине.

Последним визитом Зеленского стала поездка Великобританию 15 мая. По результатам встречи президента Украины с официальными лицами Великобритании правительство страны предприняло ряд мер по поддержке Киева. В частности, они первыми из всех стран подтвердили отправку ракет большой дальности Storm Shadow и танков Challenger 2.

В российском МИДе в свою очередь подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.