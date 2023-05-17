Самолеты с 24 мая будут летать чаще из Башкирии в Турцию

Количество авиарейсов из Уфы в Стамбул увеличат с 24 мая. Об этом сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на администрацию аэропорта столицы Башкирии.

Улететь из Уфы в крупнейший город Турции авиакомпанией Red Wings можно будет не только по понедельникам и пятницам, но и по средам.

Для перелета авиакомпания предоставит самолеты Sukhoi Superjet, вмещающие до 100 пассажиров.

Кроме того, в Стамбул из Уфы борта отправляет авиакомпания «ИрАэро» по вторникам.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что продажи организованных туров на лето выросли в два раза, несмотря на рост средней стоимости поездки на 30% по России и за границу. Перед началом лета в РФ наблюдается заметный рост продаж по всем туристическим направлениям.