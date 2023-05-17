МИД Турции вызвал посла ФРГ Юргена Шульца из-за ареста турецких журналистов в Германии. Об этом 17 мая сообщает турецкий сайт Artigercek со ссылкой на заявление турецкого МИДа.

«Задержание без каких-либо оснований представителей франкфуртского бюро газеты Sabah немецкой полицией сегодня, 17 мая, является актом преследования и запугивания турецкой прессы. Мы решительно осуждаем этот гнусный акт. Наша жесткая реакция доведена до сведения посла Германии в Анкаре, который сегодня был вызван в министерство», — говорится в заявлении МИДа, полный текст которого публикует турецкий сайт.

Министерство называет задержание сотрудников газеты акцией против свободной прессы в Германии. По мнению дипломатов, ФРГ пытается научить весь мир свободе печати и выражения мнений, однако арест журналистов свидетельствует о двойных стандартах в Германии.

Ведомство заявило, что ожидает немедленного освобождения журналистов, которые стали жертвами ложного доноса члена организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). По мнению турецкого МИДа, причиной стало их освещение деятельности террористической организации FETO в Германии.

В Анкаре FETO признали ответственной за попытку госпереворота 2016 года.

В этот день турецкая газета gercek сообщила об обысках в офисе газеты Sabah в немецком Франкфурте. Во время операции были задержаны журналист Исмаил Эрел и репортер A Haber Джемиль Албай.