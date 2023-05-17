Минобороны: ВС России нанесли удар по складу с боеприпасами на предприятии в Николаеве

Российские войска в ночь ударили высокоточным оружием по крупному складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаеве. Об этом заявил в среду, 17 мая, официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, крупный склад боеприпасов находился на территории судоремонтного предприятия в городе.

«Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен», — отметил Конашенков на брифинге.

В этот день также сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) разрушили оборонный завод «Зоря-Машпроект» под Николаевом. Армия РФ использовала ракеты «Калибр».

Ранее, 14 мая, российские войска уничтожили склад боеприпасов группировки «Херсон» украинских войск в районе Николаева.

Кроме того, 7 мая на Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия в Николаевской области. По словам главы областной администрации Виталия Кима, в регионе прогремели три взрыва.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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