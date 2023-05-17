Россиян предупредили об опасности пивного алкоголизма

Главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров рассказал в среду, 17 мая, об опасности формирования алкогольной зависимости при частом употреблении пива.

Нарколог отметил, что такого термина, как «пивной алкоголизм» в науке не существует. Это бытовое название, сформировавшееся в связи с общественными установками и отношением к этому напитку.

«Стоит отметить, что общество относится к употреблению пивных напитков спокойнее, чем к другим видам алкоголя. Широкая реклама, отношение к пиву, как к слабоалкогольному напитку, легкодоступность, отсутствие общественного порицания — именно это и формирует пивной алкоголизм», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Петров отметил, что у многих людей стирается грань между развитием классического алкоголизма и «расслаблением» именно в связи с тем, что пиво глубоко проникло в культуру. Распространены такие ритуалы употребления пива, как за просмотром футбола, для расслабления после работы, на встрече с друзьями в баре и так далее.

Специалист добавил, что зависимость от пива формируется так же, как и от других алкогольных напитков. Всё начинается с психологической зависимости, которая постепенно развивается и требует повышения дозы.

Петров подчеркнул, люди, у которых есть зависимость, в среднем выпивают около четырех бутылок пива в день, что в перерасчете на крепкий алкоголь составляет около 300 г крепкого напитка.

Следующим этапом после психологической зависимости является физическая зависимость от пива. Врач подчеркнул, что злоупотребление пивом также предполагает ряд других, не менее опасных последствий.

Меняется гормональный фон как у мужчин, так и у женщин, сообщает телеканал «360». У мужчин появляются пивные животы из-за снижения выработки тестостерона. А у женщин происходит увеличение волосяного покрова. Также пиво приводит к ожирению.

Лечение пивного алкоголизма предполагает детоксикацию и обязательную реабилитацию. В запущенных случаях когнитивные способности уже значительно сложнее восстановить, а иногда это уже невозможно. Поэтому чем раньше начнется лечение, тем выше шансы на выздоровление.

Ранее в этот день «Известия» писали, что Минпромторг просят возобновить внеплановые проверки производителей пива и алкогольных напитков. Такое обращение в адрес вице-премьера, главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова направил член комитета Госдумы по АПК Сергей Лисовский.

Ранее, 6 мая, стало известно, что Минздрав предложил увеличить минимальный возраст приобретения алкоголя с 18 лет до 21 года в рамках проекта по формированию здорового образа жизни. Кроме того, муниципалитеты предлагается наделить правом ограничить продажу спиртного по выходным и праздникам, а также ввести «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени».