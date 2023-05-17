Коктейли введут в меню школьных столовых Кургана

В школах Кургана детей будут поить коктейлями. Решение принято на заседании постоянной депутатской комиссии гордумы по экономической политике.

По словам директора комбината питания Александра Мишкарева, которые приводит ИА «Ура.ру», помимо блюд и выпечки, ученики смогут купить в школьных столовых коктейли, соки, злаковые батончики и печенье.

Для привлечения школьников на комбинате придумал отдельную секцию — «Здоровое питание — путь к успеху». Однако потом решили оставить всё, как было, в традиционном формате. В 10 школах Кургана ввели дополнительное меню. Эксперимент оказался успешным, меню решили распространить на другие школы.

Ранее сообщалось, что с 1 мая правительство изменило порядок составления школьного меню. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации. Подрядные компании должны оговаривать содержание рациона детей с руководством образовательных учреждений.