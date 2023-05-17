Полиция Пакистана окружила дом экс-премьера страны Хана

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан 17 мая сообщил, что полицейские снова появились на территории у его дома в Лахоре, в связи с чем он опасается нового ареста.

«Наверное, мой последний твит перед моим следующим арестом. Полиция окружила мой дом», — сообщил Хан своим подписчикам в Twitter.

При этом к посту он прикрепил ссылку на трансляцию в YouTube, где анонсировал свое выступление с «важным обращением к нации».

9 мая Хана задержали сотрудники национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу о фонде «Аль-Кадир». На следующий день суд в Исламабаде арестовал политика на восемь дней.

После задержания Хана его партия начала агитировать людей выйти на протесты. Демонстрации прошли в крупных городах Пакистана. В ходе митингов как минимум восемь человек погибли и 290 пострадали.

Полиция Исламабада выдвинула обвинения в отношении Хана, 17 его помощников и еще нескольких десятков человек 19 марта. Экс-премьера обвиняют в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., отмывании денег, организации беспорядков и десятках других преступлений. На территории резиденции политика в тот же день было арестовано более 60 его сторонников.

11 мая Верховный суд Пакистана постановил, что арест Хана был незаконным, и призвал его немедленно освободить. Приказ поступил вскоре после того, как экс-премьер прибыл в суд высшей инстанции. Его доставили колонной из 15 автомобилей в условиях строгой охраны. В суде арест Хана назвали позором для судебной системы страны.

На следующий день судебная коллегия освободила бывшего премьер-министра под залог на две недели.

Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.