Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года
Мир
В Великобритании заявили об отсутствии планов передавать Украине истребители
Экономика
Эксперт оценил угрозы в ЕС в отношении Индии из-за российской нефти
Общество
В Минобрнауки назвали самые востребованные у абитуриентов в РФ направления
Политика
В МИД РФ подтвердили заморозку счетов посольства Финляндии в России
Авто
Путин поручил до 15 июня разработать концепцию развития автотуризма
Мир
Москва призвала Кишинев уважать выбор гагаузцев
Мир
Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать развитие КНР и Индии
Мир
Посольство РФ объяснило введение ограничений против финских дипмиссий
Мир
Москва раскритиковала правила допуска тяжелоатлетов РФ к международным турнирам
Мир
Бельгия заявила о невозможности передать Украине F-16
Мир
Полиция Пакистана окружила дом экс-премьера страны Хана
Мир
Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на два месяца

Полиция Пакистана окружила дом экс-премьера страны Хана

Бывший премьер-министр Пакистана Хан сообщил, что его дом окружила полиция
0
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан 17 мая сообщил, что полицейские снова появились на территории у его дома в Лахоре, в связи с чем он опасается нового ареста.

«Наверное, мой последний твит перед моим следующим арестом. Полиция окружила мой дом», — сообщил Хан своим подписчикам в Twitter.

При этом к посту он прикрепил ссылку на трансляцию в YouTube, где анонсировал свое выступление с «важным обращением к нации».

Невольничий рывок: чем грозит Пакистану арест экс-премьера
И кто заинтересован в дестабилизации в этой стране

9 мая Хана задержали сотрудники национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу о фонде «Аль-Кадир». На следующий день суд в Исламабаде арестовал политика на восемь дней.

После задержания Хана его партия начала агитировать людей выйти на протесты. Демонстрации прошли в крупных городах Пакистана. В ходе митингов как минимум восемь человек погибли и 290 пострадали.

Полиция Исламабада выдвинула обвинения в отношении Хана, 17 его помощников и еще нескольких десятков человек 19 марта. Экс-премьера обвиняют в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., отмывании денег, организации беспорядков и десятках других преступлений. На территории резиденции политика в тот же день было арестовано более 60 его сторонников.

11 мая Верховный суд Пакистана постановил, что арест Хана был незаконным, и призвал его немедленно освободить. Приказ поступил вскоре после того, как экс-премьер прибыл в суд высшей инстанции. Его доставили колонной из 15 автомобилей в условиях строгой охраны. В суде арест Хана назвали позором для судебной системы страны.

На следующий день судебная коллегия освободила бывшего премьер-министра под залог на две недели.

Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023