В Ространснадзоре прокомментировали данные о просроченных запчастях самолетов

Выявленные Ространснадзором в 2022 году случаи эксплуатации самолетов с компонентами с истекшим ресурсом не касаются деятельности «ведущих авиаперевозчиков» России, а безопасность полетов поддерживается на самом высоком уровне, сообщили «Известиям» в пресс-службе надзорного органа 17 мая.

Накануне газета «Коммерсант» со ссылкой на заявления главы ведомства Виктора Басаргина сообщила, что Ространснадзор выявил более 2 тыс. полетов в прошлом году, в ходе которых на воздушных судах использовались запчасти и компоненты с истекшим сроком годности.

«В действиях ведущих российских авиаперевозчиков указанные нарушения не выявлялись», — подчеркнули в пресс-службе Ространснадзора.

Там добавили, что не могут назвать авиакомпании, нарушившие требования транспортной безопасности в связи с установленными законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ограничениями.

Также в надзорной службе уточнили, что объем перевозок на воздушных судах с указанными нарушениями составляет менее 0,2% от общего объема обслуженных рейсов и не выходит за объемы выявленных нарушений в предыдущие периоды.

«Указанные нарушения выявлялись и ранее в деятельности авиапредприятий», — отметили в Ространснадзоре.

12 марта сообщалось, что Минтранс обязал российские компании изменить опознавательные знаки на самолетах. Это следует из приказа главы ведомства Виталия Савельева, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации 28 февраля. Так, ведомство постановило наносить государственный и регистрационный знаки в одном специальном месте — на левой половине нижней поверхности крыла.