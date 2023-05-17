МО показало кадры уничтожения украинской гаубицы «Гвоздика» под Херсоном

Министерство обороны России 17 мая опубликовало видео ликвидации самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины. Она была обнаружена с помощью беспилотника и уничтожена с использованием высокоточного барражирующего боеприпаса.

На кадрах видно наведение огня на цель и точный выстрел российских военных по гаубице, после чего раздается взрыв.

Ранее в этот день в военном ведомстве сообщали, что за сутки на херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 бойцов и девять единиц боевой техники. Одной из уничтоженных единиц техники оказалась артиллерийская установка «Гвоздика».

«Гвоздика» — советская гаубица, разработанная на Харьковском заводе имени Орджоникидзе. Установки серийно производились в СССР, Польше и Болгарии вплоть до 1991 года. Самоходка способна выпускать до пяти снарядов в минуту. Дальность стрельбы — от 4 до 15 км.

В тот же день представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 17 мая ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов украинских войск, который был оборудован на территории судоремонтного предприятия в Николаеве.

До этого, 14 мая, в районе населенного пункта Приозерное в Херсонской области был уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ с боекомплектом. Четверо украинских боевиков погибли и еще двое получили ранения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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