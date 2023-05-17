Москва призвала Кишинев уважать выбор гагаузцев

Кишинев обязан уважать выбор жителей Гагаузии, которые поддержали на выборах сохранение связей с Россией. Об этом 17 мая заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Молдавские власти обязаны уважать выбор жителей автономии, которые сказали однозначное нет курсу на разрыв связей с Россией», — сказала дипломат.

Накануне Народное собрание (парламент) Гагаузии утвердило решение ЦИК об избрании главой автономии представителя оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул.

Председатель Народного собрания Дмитрий Константинов уточнил, что это решение поддержали все депутаты, собравшиеся во вторник на экстренном заседании в связи с эскалацией напряженности в регионе. Решение парламентариев одобрили и участники массового митинга.

Жители автономии на акции протеста также заявили, что они не позволят президенту Молдавии Майе Санду, которая потребовала пересчета голосования, навязывать диктатуру и будут защищать выбор избирателей.

Жители автономии выступают против действий правительства Молдавии, которое фактически захватило во вторник здание ЦИК.

Гуцул 14 мая победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии после подсчета 100% бюллетеней. Она лидировала с 51% голосов.

Лидер партии «Шор» Илан Шор прокомментировал решение властей Молдавии отменить итоги выборов главы Гагаузии. По его словам, эта инициатива властей приведет к возмущениям в народе.

Также он подчеркнул, что политсила будет добиваться проведения референдума в стране относительно того, каким курсом должна идти Молдавия во внешней политике. Он также добавил, что по Конституции страны Молдавия — нейтральная страна, прозападным идеям в ней не место.

Таким образом Шор прокомментировал слова председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о планах государства выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ.