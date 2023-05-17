Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Самолет Piper PA-28 рухнул на землю в Коми из-за проводов
Армия
Опубликовано видео удара ВС РФ по складу боеприпасов в Николаеве
Мир
Захарова назвала последствия для стран Центральной Азии при разрыве связей с РФ
Мир
В Нидерландах заявили о неготовности принять решение о поставках Украине F-16
Экономика
Аналитик объяснил сложную обстановку в мировой экономике в 2023 году
Мир
Небензя назвал русофобией слова главы ГУР Украины об «убийстве россиян»
Наука и техника
Исследователи создали первую 3D-модель затонувшего «Титаника»
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии решений Индонезии по вводу квоты для туристов
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о раненом подростке в результате обстрелов города
Мир
Лидеры шести стран Африки посетят Москву и Киев в рамках мирной миссии
Мир
Бельгия заявила о невозможности передать Украине F-16
Мир
Во Львовской области сообщили о сносе еще двух советских памятников
Мир
Байден намерен договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга
Сюжет:

Москва призвала Кишинев уважать выбор гагаузцев

Захарова заявила, что Кишинев обязан уважать выбор жителей Гагаузии
0
Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кишинев обязан уважать выбор жителей Гагаузии, которые поддержали на выборах сохранение связей с Россией. Об этом 17 мая заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Молдавские власти обязаны уважать выбор жителей автономии, которые сказали однозначное нет курсу на разрыв связей с Россией», — сказала дипломат.

Накануне Народное собрание (парламент) Гагаузии утвердило решение ЦИК об избрании главой автономии представителя оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул.

Председатель Народного собрания Дмитрий Константинов уточнил, что это решение поддержали все депутаты, собравшиеся во вторник на экстренном заседании в связи с эскалацией напряженности в регионе. Решение парламентариев одобрили и участники массового митинга.

Жители автономии на акции протеста также заявили, что они не позволят президенту Молдавии Майе Санду, которая потребовала пересчета голосования, навязывать диктатуру и будут защищать выбор избирателей.

Вся на выход: Молдавия может ускорить разрыв с СНГ
Почему Кишинев стремится дистанцироваться от Содружества и как от этого пострадают граждане страны

Жители автономии выступают против действий правительства Молдавии, которое фактически захватило во вторник здание ЦИК.

Гуцул 14 мая победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии после подсчета 100% бюллетеней. Она лидировала с 51% голосов.

Лидер партии «Шор» Илан Шор прокомментировал решение властей Молдавии отменить итоги выборов главы Гагаузии. По его словам, эта инициатива властей приведет к возмущениям в народе.

Также он подчеркнул, что политсила будет добиваться проведения референдума в стране относительно того, каким курсом должна идти Молдавия во внешней политике. Он также добавил, что по Конституции страны Молдавия — нейтральная страна, прозападным идеям в ней не место.

Таким образом Шор прокомментировал слова председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о планах государства выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023