Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать развитие КНР и Индии

Евросоюз не собирается блокировать развитие Индии, Китая и других стран, но только если оно не идет вразрез с европейскими интересами. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написал 17 мая в своем блоге.

«Мы не хотим блокировать развитие Китая, Индии или других держав. Но <...> мы хотим гарантировать, что оно не вредит нашим интересам, не угрожает нашим ценностям», — заявил Боррель.

Накануне Боррель заявил, что благодаря ценовому потолку на российскую нефть Индия получила возможность использовать более дешевое сырье. Таким образом, большая часть российской нефти попадает в Европу в виде очищенного топлива.

В свою очередь, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Боррелю следует посмотреть правила ЕС после слов о нефти.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, в свою очередь, указал, что Европа зависит от индийских нефтепродуктов, которые делаются из нефти России.

Ранее, 12 мая, Боррель также указал на дисбаланс в торговых отношениях Евросоюза с Китаем.

Кроме того, в конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика и безопасность ЕС будут зависеть от качества отношений с Китаем.