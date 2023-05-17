Всероссийская акция «Ночь музеев». Графика

В честь Международного дня музеев в России ежегодно проходит культурно-образовательная акция «Ночь музеев».

Участниками проекта помимо музеев станут картинные галереи, арт-пространства, библиотеки, причем большинство мероприятий можно посетить бесплатно.

Первый раз акция состоялась в Берлине в 1997 году. Теперь «Ночь музеев» — международное событие, в котором принимают участие более 40 стран.

Россия впервые поучаствовала в проекте в 2002 году. Инициатором стал Красноярский музейный центр.

В 2023 году сотни культурных учреждений по всей России принимают участие в акции, которая пройдет 20 мая. «Известия» рассказывают, куда пойти в Москве и Санкт-Петербурге в «Ночь музеев».