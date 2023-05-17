Новую водонапорную башню установили в деревне Глазково Калужской области

В Сухиничском районе Калужской области установили новую водонапорную башню. О завершении работ сообщает ГП Калугаоблводоканал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Башню объемом 20 кубометров возвели в деревне Глазково. Она обеспечит около 300 местных жителей стабильным запасом питьевой воды.

Пока что водоснабжение в населенном пункте осуществляется по старой схеме. На новом объекте ведутся пуско-наладочные работы, уточняет газета «Весть».

Завершить наладку оборудования планируется в конце II квартала 2023 года. Затем водонапорную башню введут в эксплуатацию.