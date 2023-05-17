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В Минобрнауки назвали самые востребованные у абитуриентов в РФ направления

Глава Минобрнауки Фальков: IT-направления стали самыми востребованными у абитуриентов в РФ в этом году
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В России выбор абитуриентов при поступлении в вузы падает преимущественно на IT-направления. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства 17 мая.

По его словам, в 2023 году министерство перераспределило количество бюджетных мест по инженерно-техническим направлениям, так как они стали самыми востребованными. В результате на популярные у выпускников образовательные программы, в числе которых информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, машиностроение, было выделено более 246 тыс. бюджетных мест.

«В будущем мы будем проводить распределение контрольных цифр приема в вузах максимально близко к началу приемной кампании, чтобы учитывать самые актуальные кадровые потребности отраслей экономики и социальной сферы», — добавил Фальков.

Всего в текущем году в российских вузах установлено 626 278 бюджетных мест, более 73% из них распределены среди региональных вузов.

Вместе с тем бюджетные места также могут получить участники специальной военной операции (СВО) на Украине и члены их семей в рамках специальной квоты, напомнил Фальков.

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Ранее, 23 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин 23 апреля поручил Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития подготовить план по увеличению бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим направлениям и наиболее востребованным медицинским специальностям.

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