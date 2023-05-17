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Эксперт оценил угрозы в ЕС в отношении Индии из-за российской нефти

Эксперт Митрахович: Европа зависит от индийских нефтепродуктов, которые делаются из нефти РФ
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Европа зависит от индийских нефтепродуктов, которые делаются из российской нефти, поэтому Евросоюзу (ЕС) невыгодно принимать какие-либо меры в отношении Индии, импортирующей сырье из РФ, объяснил «Известиям» 17 мая ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Меры против Индии принять можно, но в таком случае Европейский союз рискует, во-первых, испортить отношения с Индией, потому что Индия полностью отказываться от российской нефти не будет, для них это слишком выгодный бизнес. Сама Европа зависит от индийских нефтепродуктов, которые делаются из нефти РФ. Поэтому я думаю, здесь ЕС больше высказывается о своих планах, чем реально готов принимать меры против Индии», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что с рациональной точки зрения это был бы жесткий для ЕС сценарий.

«Я не особо верю, что они попытаются наехать на Индию. А если попытаются, то им [будет] хуже. Они будут лишь подталкивать Индию к тому, чтобы та осознавала, насколько ненадежный партнер Европа, которая все время угрожает санкциями. Во-вторых, могут дождаться некоторого дефицита нефтепродуктов у себя в Европе с ростом цен и с соответствующими политическими последствиями», — заключил Митрахович.

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Накануне Financial Times написала, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен ограничить возможность Индии перепродавать российскую нефть в качестве переработанных продуктов. На следующий день, 17 мая, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что Боррелю следует внимательнее читать постановления ЕС, прежде чем выдвигать подобные предложения. Он подчеркнул, что нефть из РФ существенно трансформируется в третьей стране и, согласно установленным правилам, больше не рассматривается как российская.

16 мая газета Mint, ссылаясь на индийское министерство торговли и промышленности, сообщило, что Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию в 2022/23 финансовом году. Так, Москва поставила Нью-Дели 50,84 млн т нефти.

Западные государства усилили энергетические санкции в отношении РФ в 2022 году, в результате Россия переориентировала экспорт на другие рынки.

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