Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года
Мир
В Великобритании заявили об отсутствии планов передавать Украине истребители
Экономика
Эксперт оценил угрозы в ЕС в отношении Индии из-за российской нефти
Общество
В Минобрнауки назвали самые востребованные у абитуриентов в РФ направления
Политика
В МИД РФ подтвердили заморозку счетов посольства Финляндии в России
Авто
Путин поручил до 15 июня разработать концепцию развития автотуризма
Мир
Москва призвала Кишинев уважать выбор гагаузцев
Мир
Боррель заявил о нежелании ЕС блокировать развитие КНР и Индии
Мир
Посольство РФ объяснило введение ограничений против финских дипмиссий
Мир
Москва раскритиковала правила допуска тяжелоатлетов РФ к международным турнирам
Мир
Бельгия заявила о невозможности передать Украине F-16
Мир
Полиция Пакистана окружила дом экс-премьера страны Хана
Мир
Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на два месяца

Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year

Завершился международный конкурс пищевой фотографии
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Jon Enoch
Завершился международный конкурс фотографий еды Pink Lady Food Photographer of the Year 2023. Победителем стал британский фотограф Джон Инок, сделавший портрет торговца сладкой ватой на улицах индийского Мумбаи. Эта и другие работы с конкурса — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Kim Bainbridge
Этот амазонский пейзаж был собран полностью из разнообразных пищевых продуктов
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Mohammad Rakibul Hasan
Четыре семьи бангладешских рыбаков собрались за общим столом, установленным в водах вышедшей из берегов реки
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Jonas Borg
Ежегодный парадный обед с королем и королевой Швеции, куда приглашаются особенно отличившиеся жители королевства
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Stuart Ovenden
Аппетитный улов дня: осьминог, пойманный у берегов Греции
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Cara Cormack
Фрито-мисто по-венециански, приготовленное в Лондонском ресторане
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Adrian Chitty
Виноградные выжимки, остающиеся после отжима сока для вина, применяются в качестве удобрения
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Kim Bainbridge
Так видится традиционное английское чаепитие в саду фотографу Ким Бейнбридж
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Tyllie Barbosa
Обычные мясные фрикадельки можно превратить в высокое кулинарное (и фотографическое) искусство
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Květa Trčková
Квета Тречкова из Чехии превратила тыкву в часть сюрреалистического натюрморта в духе Рене Магритта
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Tom Regester
Пармезан и мед превосходно сочетаются не только на столе, но и в объективе Тома Реджестера
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Isabelle Hattink
На этой свадебной фотографии голландки Изабель Хатттинк главное, конечно, не еда, а едоки
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Asker Ibne Firoz
Эти фермеры из Бангладеш, отец и сын, по праву гордятся своей капустой
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Md Mahabub Hossain Khan
Верующие готовятся к вечерней молитве, которая завершит однодневный пост в честь индуистского праздника Рахер Упобаш
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Howard Shooter
Лист салата-мангольд напомнил фотографу Шоварду Шутеру дорогу в пустыне Невада
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/José María de Colsa Linares
Анчоусы весело подпрыгивают в мучном кляре перед тем, как отправиться жариться на сковородку
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Zhonghua Yang
Фермеры китайской провинции Шаньси готовят хурму нового урожая к вялению
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Md Rashid Un Nabi
Кафе в Сингапуре, снятое с необычного ракурса Рашидом Ун Наби
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Haikun Liang
Изготовление традиционной китайской водки байцзю требует сил, времени и достаточно места
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Zhonghua Yang
Такие сахарные леденцы умеют делать лишь мастера из китайской провинции Чжэцзян. Их работу часто сравнивают с танцем
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Sultan Ahmed Niloy
Нашлось на конкурсе место и социальным проблемам. На этом фото дети мусорщиков из Бангладеш едят скудный обед прямо на месте работы родителей, получающих около $20 в месяц за 10-часовой рабочий день
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Muhammad Mostafigur Rahman
А так в Бангладеш работают сборщики дикого меда. Несмотря на идиллическое фото, это одна из самых опасных работ в мире: сборщики рискуют столкнуться в джунглях с тиграми, крокодилами, змеями и другими дикими животными
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Liu Min
Семья из Цинъяна (КНР) готовится к обеду в своем жилище, переоборудованном из природной пещеры
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Susan Astor-Smith
Грибы часто считают специалитетом русской кухни, но эти попали в объектив фотографа на рынке в испанской Севилье
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Carla Sutera Sardo
Эта жительница Сицилии празднует свой 86-й день рождения клубничным тортом, приготовленным собственноручно по старинному рецепту
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Md Mahabub Hossain Khan
На рыбном рынке в Дакке (Бангладеш) сможет удовлетворить свой взыскательный вкус даже самый капризный гурман или шеф-повар
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Haikun Liang
Для праздника весны в Китае принято готовить большое количество самой разнообразной еды — и для себя, и чтобы умилостивить духов
На весь экран
Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023
Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Frankie Turner
Парадное фото трех тортов из серии «Красота в уничтожении». Еще чуть-чуть и от них останутся лишь подносы
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023