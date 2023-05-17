Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
2023-05-17 15:45:41
2023-05-17 15:45:41
2023-05-17 15:45:41
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Завершился международный конкурс пищевой фотографии
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Jon Enoch
Завершился международный конкурс фотографий еды Pink Lady Food Photographer of the Year 2023. Победителем стал британский фотограф Джон Инок, сделавший портрет торговца сладкой ватой на улицах индийского Мумбаи. Эта и другие работы с конкурса — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Kim Bainbridge
Этот амазонский пейзаж был собран полностью из разнообразных пищевых продуктов
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Mohammad Rakibul Hasan
Четыре семьи бангладешских рыбаков собрались за общим столом, установленным в водах вышедшей из берегов реки
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Jonas Borg
Ежегодный парадный обед с королем и королевой Швеции, куда приглашаются особенно отличившиеся жители королевства
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Stuart Ovenden
Аппетитный улов дня: осьминог, пойманный у берегов Греции
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Cara Cormack
Фрито-мисто по-венециански, приготовленное в Лондонском ресторане
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Adrian Chitty
Виноградные выжимки, остающиеся после отжима сока для вина, применяются в качестве удобрения
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Kim Bainbridge
Так видится традиционное английское чаепитие в саду фотографу Ким Бейнбридж
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Tyllie Barbosa
Обычные мясные фрикадельки можно превратить в высокое кулинарное (и фотографическое) искусство
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Květa Trčková
Квета Тречкова из Чехии превратила тыкву в часть сюрреалистического натюрморта в духе Рене Магритта
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Tom Regester
Пармезан и мед превосходно сочетаются не только на столе, но и в объективе Тома Реджестера
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Isabelle Hattink
На этой свадебной фотографии голландки Изабель Хатттинк главное, конечно, не еда, а едоки
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Asker Ibne Firoz
Эти фермеры из Бангладеш, отец и сын, по праву гордятся своей капустой
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Md Mahabub Hossain Khan
Верующие готовятся к вечерней молитве, которая завершит однодневный пост в честь индуистского праздника Рахер Упобаш
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Howard Shooter
Лист салата-мангольд напомнил фотографу Шоварду Шутеру дорогу в пустыне Невада
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/José María de Colsa Linares
Анчоусы весело подпрыгивают в мучном кляре перед тем, как отправиться жариться на сковородку
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Zhonghua Yang
Фермеры китайской провинции Шаньси готовят хурму нового урожая к вялению
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Md Rashid Un Nabi
Кафе в Сингапуре, снятое с необычного ракурса Рашидом Ун Наби
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Haikun Liang
Изготовление традиционной китайской водки байцзю требует сил, времени и достаточно места
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Zhonghua Yang
Такие сахарные леденцы умеют делать лишь мастера из китайской провинции Чжэцзян. Их работу часто сравнивают с танцем
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Sultan Ahmed Niloy
Нашлось на конкурсе место и социальным проблемам. На этом фото дети мусорщиков из Бангладеш едят скудный обед прямо на месте работы родителей, получающих около $20 в месяц за 10-часовой рабочий день
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Muhammad Mostafigur Rahman
А так в Бангладеш работают сборщики дикого меда. Несмотря на идиллическое фото, это одна из самых опасных работ в мире: сборщики рискуют столкнуться в джунглях с тиграми, крокодилами, змеями и другими дикими животными
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Liu Min
Семья из Цинъяна (КНР) готовится к обеду в своем жилище, переоборудованном из природной пещеры
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Susan Astor-Smith
Грибы часто считают специалитетом русской кухни, но эти попали в объектив фотографа на рынке в испанской Севилье
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Carla Sutera Sardo
Эта жительница Сицилии празднует свой 86-й день рождения клубничным тортом, приготовленным собственноручно по старинному рецепту
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Md Mahabub Hossain Khan
На рыбном рынке в Дакке (Бангладеш) сможет удовлетворить свой взыскательный вкус даже самый капризный гурман или шеф-повар
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Haikun Liang
Для праздника весны в Китае принято готовить большое количество самой разнообразной еды — и для себя, и чтобы умилостивить духов
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Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Frankie Turner
Парадное фото трех тортов из серии «Красота в уничтожении». Еще чуть-чуть и от них останутся лишь подносы
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