МИД Финляндии: Россия заморозила банковские счета диппредставительств страны

МИД Финляндии утверждает, что Москва якобы заморозила банковские счета представительств республики в РФ. На этом фоне финское посольство уже обратилось к российским органам власти. Об этом в среду, 17 мая, сообщает местное издание Helsingin sanomat.

«Мы можем подтвердить, что банковские счета представительств Финляндии в России заморожены и мы не можем распоряжаться средствами на них», — приводит издание заявление финского МИДа.

Там назвали ситуацию крайне серьезной и заявили, что «дело расследуется».

В России Финляндия имеет два диппредставительства — посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Как отметил 17 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, Хельсинки не закроет дипмиссии республики. При этом он подчеркнул, что обработка денежных потоков будет трудоемкой.

Ранее, в середине апреля, служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов Евросоюза (ЕС), ввела ограничения в отношении здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.

Тогда же Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае дальнейшего бездействия Хельсинки по ситуации с квартирами в Финляндии, находящимися в пользовании РЦНК.