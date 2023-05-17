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В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик»

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Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» приступил к серийному выпуску новейшей авиационной ракеты «Бронебойщик», которую применят в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 17 мая рассказал заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин.

По его словам, ракета принята на вооружение.

«Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО», — цитирует его «РИА Новости».

Ракета будет запускаться с самолетов Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Боеприпасы дополнят семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 мм.

Боевая часть ракеты весит 9 кг, несет более 2,5 кг взрывчатки. Корпус снаряда упрочнен и имеет внутреннюю насечку для образования осколков. По мощности боевая часть новой ракеты в разы превосходит предшествующие ей образцы.

«Техмаш» нарастил производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня в 20 раз, подчеркнул Кочкин. Приоритетом предприятия стало производство существующих образцов вооружений крупными сериями, а также повышение их эффективности.

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«По сравнению с прошлым годом тех же снарядов РСЗО мы производим в 20 раз больше. Есть и позиции, выпуск которых мы увеличили и в более значительном объеме», — заключил он.

В апреле министру обороны России Сергею Шойгу показали перспективные образцы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на оборонном предприятии в Калужской области.

Минобороны отметило, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) увеличили объемы выпуска средств РЭБ космического и авиационного базирования.

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