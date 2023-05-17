В Госдуме рекомендовали отклонить проект о привязке ОСАГО к водителю

Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку выступил с рекомендацией отклонить подготовленный партией ЛДПР законопроект о привязке ОСАГО к водителю. Об этом 17 мая сообщил депутат Ярослав Нилов, один из авторов проекта, в своем Telegram-канале.

Новый законопроект предлагает предоставлять водителю выбор, привязывать ли ОСАГО к тому или иному автомобилю. Если у водителя нет автомобиля, к которому привязана страховка, ОСАГО будет распространяться на любое транспортное средство, которым управляет владелец полиса.

«Сегодня полис автогражданки привязан к конкретному транспортному средству. А почему, собственно, если страхуется гражданская ответственность именно водителя, а не железа, которым он управляет?» ― отметил парламентарий.

По словам Нилова, на сегодняшний день подобная практика осуществляется во многих странах мира.

Тем не менее, сообщил депутат, члены комитета по финансовому рынку выступили против подобного выбора и порекомендовали законопроект к отклонению. Ярослав Нилов дополнил, что команда инициаторов законопроекта постарается убедить депутатов «непосредственно в зале пленарных заседаний».

«У наших водителей сегодня выбор только один: либо на колесах, либо пешком. Маловато», ― резюмировал Нилов.

11 мая президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что введение автоматических штрафов для водителей без полисов ОСАГО должно защитить «добросовестных автовладельцев» и снизить стоимость страховки.

По его словам, на сегодняшний день по российским дорогам передвигается чуть более 10% автовладельцев. Глава РСА считает, что эту долю можно значительно снизить, если штрафовать водителей по камерам за отсутствие полиса. Это означает, что снижение количества водителей без полисов ОСАГО «повысит защиту имущественных интересов» владельцев автомобилей, которые пострадали в ДТП.