Google планирует удалять неактивные аккаунты пользователей

Google в 2023 году начнет удалять неактивные аккаунты. Корпорация из соображений безопасности обновила политику в отношении старых учетных записей, передает телеканал «Известия». Мера поможет снизить угрозы, такие как спам, фишинг и взлом страниц. Перед удалением учетной записи за несколько месяцев владельцу направят ряд уведомлений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.