Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года
Мир
В Великобритании заявили об отсутствии планов передавать Украине истребители
Спорт
«Формула-1» отменила этап Гран-при в Италии из-за непогоды
Мир
NYT заявила об отправке ВСУ только добровольцев в Артемовск из-за трудной ситуации
Армия
В минобороны Украины заявили о продвижении российских войск в Артемовске
Мир
На создание ж/д участка Решт – Астара выделят межгосударственный кредит €1,3 млрд
Мир
Херш заявил о тайном призыве группы стран ЕС к Зеленскому завершить конфликт
Мир
Украинцев попросили ограничить потребление электроэнергии утром и вечером
Армия
ВС России начнут применять новую ракету «Бронебойщик» в зоне СВО
Мир
Экс-глава правительства Украины указал на коррупцию военкомов при мобилизации
Общество
Глава МЧС заявил о начале пожароопасного сезона в России
Общество
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Общество
Электронная очередь на границах РФ в этом году появится на трех пунктах пропуска
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 17 мая

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 мая можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по крупному складу боеприпасов в Николаеве. Цель поражения была достигнута.

Он также отметил, что штурмовые отряды продолжают бои за овладение западными кварталами Артемовска (украинское название — Бахмут). При наступлении подразделений ВДВ в районе города был занят более выгодный рубеж.

Небесный сход: ПВО России впервые сбила британскую ракету Storm Shadow
Вооруженные силы РФ оказались готовы к активизации украинской авиации, считают эксперты

Кроме того, ВСУ потеряли за сутки до 360 военных и иностранных наемников на донецком направлении.

Как рассказал Конашенков, средства ПВО РФ за прошедшие сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили 19 беспилотников ВСУ. Также ВС РФ поразили в районе Херсона пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ. Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 115 человек.

Конашенков сообщил, что российские войска поразили в Запорожской области пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Также войска РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в ЛНР, уничтожили более 30 военных противника.

По его словам, войска РФ за сутки уничтожили более 70 военных, танк и два БТР ВСУ на краснолиманском направлении. ПВО РФ перехватила за сутки 9 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 19 беспилотников ВСУ.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023