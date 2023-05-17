Карта спецоперации на Украине 17 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 мая можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по крупному складу боеприпасов в Николаеве. Цель поражения была достигнута.

Он также отметил, что штурмовые отряды продолжают бои за овладение западными кварталами Артемовска (украинское название — Бахмут). При наступлении подразделений ВДВ в районе города был занят более выгодный рубеж.

Кроме того, ВСУ потеряли за сутки до 360 военных и иностранных наемников на донецком направлении.

Как рассказал Конашенков, средства ПВО РФ за прошедшие сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили 19 беспилотников ВСУ. Также ВС РФ поразили в районе Херсона пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ. Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 115 человек.

Конашенков сообщил, что российские войска поразили в Запорожской области пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Также войска РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в ЛНР, уничтожили более 30 военных противника.

По его словам, войска РФ за сутки уничтожили более 70 военных, танк и два БТР ВСУ на краснолиманском направлении. ПВО РФ перехватила за сутки 9 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 19 беспилотников ВСУ.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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