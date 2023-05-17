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В МГИМО назвали цель выдвижения мирной инициативы по Украине со стороны ЮАР

Зудин: с помощью мирного плана ЮАР хочет поставить себя в один ряд с глобальными игроками
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Фото: REUTERS/Stringer
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Южно-Африканская Республика (ЮАР), заявив о планах выдвинуть мирную инициативу по украинскому конфликту, хочет поставить себя в один ряд с глобальными игроками. Об этом 17 мая «Известиям» заявил политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.

Накануне президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Россия и Украина дали согласие на прием миссии африканских лидеров по мирной инициативе.

По мнению политолога, шансы африканских стран стать эффективным посредником в конфликте на Украине невелики.

«Конфликт на Украине приобрел действительно глобальное значение, поскольку он затрагивает основы существующего миропорядка. И фактически является механизмом трансформации уходящей однополярности. В этом контексте отдельные государства, такие мощные и влиятельные как Китай, а также группы государств, в данном случае это африканские страны, стремятся позиционировать себя, заявить о своей позиции на фоне этого глобального конфликта», — сказал он.

Зудин отметил, что, выдвигая мирную инициативу, ЮАР поставит себя в один ряд с такими глобальными игроками, как Россия, которая дает отпор агрессии Запада, как Китая, который также предложил мирный план, и как Запад, который пытается сохранить свою гегемонию.

«Африканский мирный план — это скорее способ геополитического позиционирования. Конечно, здесь очень важно, как будут выстраиваться позиции инициаторов африканского плана в отношении позиций двух ключевых участников конфликта на Украине. С одной стороны — в отношении России, а с другой стороны — в отношении киевского режима и его западных покровителей и спонсоров», — заключил он.

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Ранее 17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки. При этом он отметил, что Россия пока не видела предложений «на бумаге» от авторов африканской и латиноамериканской инициатив.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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