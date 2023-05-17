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«Известия» показали снятые дроном кадры уничтоженных позиций ВСУ под Авдеевкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Беспилотник 87 отдельного стрелкового полка Вооруженных сил России снял кадры Авдеевки с высоты птичьего полета. Видео в среду, 17 мая, публикуют «Известия».

На кадрах множество разрушенных строений, их украинские боевики использовали как огневые точки.

После того, как укрепрайоны выявлялись, они уничтожались российской артиллерией.

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Ранее, 15 мая, российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении.

За день до этого российские войска установили огневой контроль над трассой под Авдеевкой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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