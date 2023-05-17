«Известия» показали снятые дроном кадры уничтоженных позиций ВСУ под Авдеевкой

Беспилотник 87 отдельного стрелкового полка Вооруженных сил России снял кадры Авдеевки с высоты птичьего полета. Видео в среду, 17 мая, публикуют «Известия».

На кадрах множество разрушенных строений, их украинские боевики использовали как огневые точки.

После того, как укрепрайоны выявлялись, они уничтожались российской артиллерией.

Ранее, 15 мая, российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении.

За день до этого российские войска установили огневой контроль над трассой под Авдеевкой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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