Путин про сокращение Россией добычи энергоресурсов для поддержания цен на мировом рынке

Путин про сокращение Россией добычи энергоресурсов для поддержания цен на мировом рынке

2023-05-17 15:00:45

2023-05-17 15:00:45

2023-05-17 15:00:45

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